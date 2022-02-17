Звинувачення України у нібито провокаціях на Донбасі - відверта спроба РФ сфабрикувати привід для вторгнення, - МЗС Великої Британії
Державна секретарка у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс заявила, що російські окупаційні війська посилили агресивні дії на Сході України і навмисно звинувачують у цьому українських військових
Про це Трасс написала у Twitter.
"Повідомлення про нібито ненормальну військову діяльність України на Донбасі є відвертою спробою російського уряду сфабрикувати привід для вторгнення. Це прямо з кремлівського підручника", - йдеться у повідомленні.
За словами чиновниці, Велика Британія продовжуватиме повідомляти про випадки російської дезінформаційної кампанії щодо збройного конфлікту на Сході України.
Також Трасс відреагувала на обстріл Станиці Луганської вранці, 17 лютого, коли снаряди потрапили у будівлю дитячого садка.
"Дуже стурбована повідомленнями про посилення російської агресії: понад 7 тис. додаткових військових біля кордону України та напад проросійських військ на дитячий садок в Україні. Велика Британія закликає Росію вивести свої війська - ще є час для дипломатії та деескалації", - наголосила Трасс.
- Як повідомлялося раніше, 17 лютого росіяни обстріляли з важкої артилерії Станицю Луганську, внаслідок чого було зруйновано стіну в дитячому садку, а двоє мирних жителів зазнали контузій.
- Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що окупанти під Донецьком обстрілюють із важкої артилерії сили ООС.
- Крім того, уранці 17 лютого поблизу міста Щастя, на Луганщині, було здійснено артилерійський обстріл. У Врубівці Луганської області російські окупанти обстрілами пошкодили школу, в якій перебувало 44 людини.
- Станом на 14:00 17 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 34 порушення режиму припинення вогню, 28 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранено двох військових і двох мирних жителів, ще троє цивільних зазнали контузій.
- Водночас у Кремлі заявили про посилення "провокаційних дій" України на Донбасі.
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