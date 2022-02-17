Звинувачення України у нібито провокаціях на Донбасі - відверта спроба РФ сфабрикувати привід для вторгнення, - МЗС Великої Британії

Про це Трасс написала у Twitter.



"Повідомлення про нібито ненормальну військову діяльність України на Донбасі є відвертою спробою російського уряду сфабрикувати привід для вторгнення. Це прямо з кремлівського підручника", - йдеться у повідомленні.



За словами чиновниці, Велика Британія продовжуватиме повідомляти про випадки російської дезінформаційної кампанії щодо збройного конфлікту на Сході України.



Також Трасс відреагувала на обстріл Станиці Луганської вранці, 17 лютого, коли снаряди потрапили у будівлю дитячого садка.



"Дуже стурбована повідомленнями про посилення російської агресії: понад 7 тис. додаткових військових біля кордону України та напад проросійських військ на дитячий садок в Україні. Велика Британія закликає Росію вивести свої війська - ще є час для дипломатії та деескалації", - наголосила Трасс.





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