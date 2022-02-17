Поранено двох військових і двох мирних жителів, ще троє цивільних зазнали контузій, - штаб ООС про обстріли окупантами Луганщини і Донеччини

Про це повідомляє пресштаб ООС у Facebook.



Двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їхнього здоров’я - середньої важкості.



За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.



У пресштабі зазначили, що росіяни продовжують використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни, щоб звинуватити ЗСУ в обстрілах цивільного населення.



Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Новотошківськовське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

Водяне - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів;

Трудівське - з мінометів калібру 82 мм;

Старогнатівку - з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Старий Айдар та Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм;

Південне і Майорськ - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;

Лобачеве - з мінометів калібру 82 мм;

Новоселівку Другу - з протитанкових ракетних комплексів;

Луганське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм, 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів;

Троїцьке - з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

Попасну - зі станкових протитанкових гранатометів;

Зайцеве - з автоматичних станкових гранатометів;

Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське та Донецький - з мінометів калібру 120 мм;

Новозванівку - з артилерії калібру 152 мм;

Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів;

Піски - з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;

Гольмівський - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів;

Хрящівку - з артилерії калібру 122 мм.