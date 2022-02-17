Поранено двох військових і двох мирних жителів, ще троє цивільних зазнали контузій, - штаб ООС про обстріли окупантами Луганщини і Донеччини
Станом на 14:00 17 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 34 порушення режиму припинення вогню, 28 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє пресштаб ООС у Facebook.
Двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їхнього здоров’я - середньої важкості.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.
У пресштабі зазначили, що росіяни продовжують використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни, щоб звинуватити ЗСУ в обстрілах цивільного населення.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Новотошківськовське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;
- Водяне - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів;
- Трудівське - з мінометів калібру 82 мм;
- Старогнатівку - з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Старий Айдар та Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм;
- Південне і Майорськ - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;
- Лобачеве - з мінометів калібру 82 мм;
- Новоселівку Другу - з протитанкових ракетних комплексів;
- Луганське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм, 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів;
- Троїцьке - з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
- Попасну - зі станкових протитанкових гранатометів;
- Зайцеве - з автоматичних станкових гранатометів;
- Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське та Донецький - з мінометів калібру 120 мм;
- Новозванівку - з артилерії калібру 152 мм;
- Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів;
- Піски - з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;
- Гольмівський - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів;
- Хрящівку - з артилерії калібру 122 мм.
- Нагадаємо, 17 лютого росіяни обстріляли Станицю Луганську з важкої артилерії, двоє цивільних зазнали контузій.
- Головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов заявив, що росіяни обстрілюють Об'єднані сили під Донецьком із важкої 152-мм і 122-мм артилерії.
- 17 лютого РФ розпочала в Каспійському морі військові навчання 20 бойових кораблів.
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