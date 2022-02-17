Байден: Росія може вторгнутися в Україну під фальшивим прапором протягом кількох наступних днів
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що вважає реальним нове вторгнення Росії в Україну у найближчі кілька днів, яка зробить це під фальшивим прапором
Про це повідомляє CNN.
"Всі ознаки того, що ми маємо, це те, що вони (росіяни, - ред.) готові піти в Україну, атакувати Україну. Я відчуваю, що це станеться протягом наступних кількох днів", - заявив Байден.
Він додав, що у США є підстави вважати, що Росія "бере участь в операції під фальшивим прапором".
Крім того, Байден заявив, що російська реакція на відповіді США щодо гарантій безпеки отримана, проте він сам ще не читав їх. Президент США додав, що Путіну телефонувати не планує.
- Нагадаємо, у четвер, 17 лютого, радник президента Сполучених Штатів Америки з нацбезпеки Джейк Салліван отримав офіційну письмову реакцію Росії на відповіді США щодо "гарантій безпеки". Росія заявила, що США обрали лише "зручні теми" і "перекрутили зміст".
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