Росіяни знову обстріляли Станицю Луганську: горіли два приватні будинки, пошкоджено газопровід, у частині селища немає світла

Про це у ефірі "Право на владу" заявив командувач ООС Олександр Павлюк.



Павлюк повідомив, що внаслідок обстрілів було влучання у два цивільні будинки, вони загорілися. Пошкоджено також газопровід. Пожежу вдалося локалізувати.



"Через обстріл у більшій частині населеного пункту немає світла, горять два приватні будинки на перетині вулиць Ватутіна і Магістральної. Українська сторона направила запит на режим тиші - та сторона його підтвердила, рятувальники виїхали гасити будинки. Постраждалих немає", - повідомляв раніше керівник Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко "Бабелю".



Як зазначив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, повідомлення про влучання з важкої зброї у будинок за адресою вул. Магістральна, 8 надійшло о 21:24.



Нагадаємо, що вранці 17 лютого російські окупанти обстріляли Станицю Луганську, внаслідок чого снаряди потрапили у дитячий садочок. Внаслідок обстрілу троє працівників отримали контузії. Також росіяни пошкодили лінії електропередач.



Станом на 22:00 17 лютого російські окупаційні війська 50 разів порушили режим припинення вогню. Поранено українського військового та двоє цивільних, ще один військовий дістав бойове травмування, троє мирних жителів зазнали контузій.







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