Ми накладемо серйозні економічні санкції на Росію, якщо вона вторгнеться до України, - МЗС Британії

Про це йшлося на спільній конференції очільників МЗС України Дмитра Кулеби та Великої Британії Ліз Трасс.



Вона зазначила, що Росія повинна замислитися ще раз над своїми діями, попри свої заяви зараз нема ознак того що російські війська відводяться від кордону.



"Минулого тижня я говорила із Лавровим у Москві і донесла йому потужний меседж, що Росія повинна поважати український суверенітет і вдатися до серйозного змістовного діалогу. Якщо вони не оберуть цей шлях, я чітко заявила про те, що Росія заплатить", - сказала Трасс.



Крім того, вона заявила про готовність разом із союзниками накласти на РФ серйозні санкції.



"Будуть накладені серйозні економічні санкції і скоординовані з нашими партнерами. США також сказали, що "Північний потік" не буде завершено і перед РФ опиниться загроза того, що з неї буде стягнуто серйозну ціну, яку понесе російський народ. Росія підтвердить свій міжнародний статус держави-вигнанця і натомість я закликала Кремль звернутися до дипломатичного шляху вирішення конфлікту", - уточнила очільниця МЗС Британії.



Вона запевнила, що світ готовий підтримати вибір українського народу.



"Український народ чітко сказав якого саме майбутнього він хоче. Він обрав шлях свободи і вільний світ готовий підтримати ваш вибір. Разом ми можемо розвернути цю хвилю агресії проти Росії і забезпечити безпечне майбутнє для всієї Європи", - додала Трасс.

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