З парламентського мовника на інформаційний: 15 грудня телеканал Рада вийде в етер у оновленому форматі

Про це він заявив у коментарі "Детектору медіа".



За даними видання, продакшен, який вироблятиме контент "Ради", знаходиться на бульварі Вацлава Гавела на Відрадному.



Згідно з джерелами, оновлене мовлення стартує у режимі телемарафону, а токшоу почнуть виробляти пізніше. За неофіційною інформацією, продакшен куруватиме заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



"Детектор медіа" нагадав, що бюджет-2022 передбачає виділення на потреби телеканалу "Рада" 378 млн грн.



У коментарі "УП" Вадим Перенчук повідомив, що "Рада" матиме ще один пересувний майданчик у Кабміні. Тобто канал, який початково був парламентським, працюватиме ще й в уряді. Крім того, впродовж останніх кількох тижнів на канал шукали регіонального редактора.



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