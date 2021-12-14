З парламентського мовника на інформаційний: 15 грудня телеканал Рада вийде в етер у оновленому форматі
Директор телеканалу "Рада" Вадим Перенчук повідомив, що 15 грудня мовник вийде в етер в оновленому форматі та у новій студії
Про це він заявив у коментарі "Детектору медіа".
За даними видання, продакшен, який вироблятиме контент "Ради", знаходиться на бульварі Вацлава Гавела на Відрадному.
Згідно з джерелами, оновлене мовлення стартує у режимі телемарафону, а токшоу почнуть виробляти пізніше. За неофіційною інформацією, продакшен куруватиме заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Детектор медіа" нагадав, що бюджет-2022 передбачає виділення на потреби телеканалу "Рада" 378 млн грн.
У коментарі "УП" Вадим Перенчук повідомив, що "Рада" матиме ще один пересувний майданчик у Кабміні. Тобто канал, який початково був парламентським, працюватиме ще й в уряді. Крім того, впродовж останніх кількох тижнів на канал шукали регіонального редактора.
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