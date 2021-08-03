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Головна війна з Росією З початку доби окупанти тричі обстріляли українські війська у зоні ООС

З початку доби окупанти тричі обстріляли українські війська у зоні ООС

3 серпня, 2021 вiвторок
07:35
війна з Росією ООС

2 серпня на фронті зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню російськими військами

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

2 серпня:

  • Поблизу Опитного окупанти здійснювали обстріли з мінометів 82-го калібру.
  • Неподалік Причепілівки противник вів вогонь зі протитанкових і автоматичних гранатометів, а також кулеметів.
  • Біля Південного та Новолуганського російські найманці обстрілювали позиції з автоматичних станкових гранатометів.
  • У районі Світлодарська окупанти застосовували протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
  • Поблизу Оріхового росіяни здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • На Луганщині ЗСУ зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування.
На обстріли окупаційних військ українське військо відкривало вогонь у відповідь.
 
3 серпня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Біля Золото-4 російські війська обстріляли ЗСУ зі стрілецької зброї.

У напрямку Світлодарську окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Луганського ворог стріляв зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українського війська немає.
 

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обстріли
ООС
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