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З початку доби окупанти тричі обстріляли українські війська у зоні ООС
2 серпня на фронті зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню російськими військами
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
2 серпня:
- Поблизу Опитного окупанти здійснювали обстріли з мінометів 82-го калібру.
- Неподалік Причепілівки противник вів вогонь зі протитанкових і автоматичних гранатометів, а також кулеметів.
- Біля Південного та Новолуганського російські найманці обстрілювали позиції з автоматичних станкових гранатометів.
- У районі Світлодарська окупанти застосовували протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
- Поблизу Оріхового росіяни здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
- На Луганщині ЗСУ зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування.
3 серпня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Біля Золото-4 російські війська обстріляли ЗСУ зі стрілецької зброї.
У напрямку Світлодарську окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Луганського ворог стріляв зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
Бойових втрат серед українського війська немає.
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