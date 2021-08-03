З початку доби окупанти тричі обстріляли українські війська у зоні ООС

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



2 серпня:

Поблизу Опитного окупанти здійснювали обстріли з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Причепілівки противник вів вогонь зі протитанкових і автоматичних гранатометів, а також кулеметів.

Біля Південного та Новолуганського російські найманці обстрілювали позиції з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Світлодарська окупанти застосовували протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Поблизу Оріхового росіяни здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

На Луганщині ЗСУ зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування.

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На обстріли окупаційних військ українське військо відкривало вогонь у відповідь.3 серпня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.Біля Золото-4 російські війська обстріляли ЗСУ зі стрілецької зброї.У напрямку Світлодарську окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.Поблизу Луганського ворог стріляв зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.Бойових втрат серед українського війська немає.