З початку доби Росія випустила 36 ракет. Більшість збито, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що більшість ракет, які були випущені російськими окупантами вночі - була збита
Про це він повідомив у себе в telegram.
"Агресор продовжує тероризувати нашу країну. Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу. Усім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру", - йдеться у дописі.
- Росіяни 22 жовтня завдали ракетного удару по Хмельниччині та залишили без світла два райони області. У Хмельницькому - проблеми зі зв'язком.
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