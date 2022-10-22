Про це він повідомив у себе в telegram.

"Агресор продовжує тероризувати нашу країну. Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу. Усім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру", - йдеться у дописі.

Росіяни 22 жовтня завдали ракетного удару по Хмельниччині та залишили без світла два райони області. У Хмельницькому - проблеми зі зв'язком.

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