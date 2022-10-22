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Головна війна з Росією З початку доби Росія випустила 36 ракет. Більшість збито, - Зеленський

З початку доби Росія випустила 36 ракет. Більшість збито, - Зеленський

22 жовтня, 2022 субота
16:20
війна з Росією уламки збитої крилатої ракети

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що більшість ракет, які були випущені російськими окупантами вночі - була збита

Про це він повідомив у себе в telegram.

"Агресор продовжує тероризувати нашу країну. Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу. Усім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру", - йдеться у дописі.

  • Росіяни 22 жовтня завдали ракетного удару по Хмельниччині та залишили без світла два райони області. У Хмельницькому - проблеми зі зв'язком.

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Президент України
Володимир Зеленський
Військові новини
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