З початку повномасштабного вторгнення Україна провела з Росією девʼять обмінів полоненими, - СБУ
За допомогою СБУ було проведено 9 обмінів і повернуто до України 324 українців з російського полону
Про це повідомляє СБУ.
Зазначається, що такого результату вдалося досягти завдяки системній роботі Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених.
Крім того, Служба безпеки наголосила, що ця робота потребує обробки та верифікації великих обсягів інформації, тому для цього функціонують відповідні гарячі лінії, а також електронна скринька.
"Будь ласка, повідомляйте нам, якщо у вас є інформація про факт незаконного позбавлення волі наших громадян або потрапляння їх у полон. Ми обов’язково опрацюємо ці дані, які допоможуть врятувати життя наших співвітчизників", - йдеться в дописі.
- Міністерка реінтеграції Ірина Верещук зазначила, що Росія порушує Женевську конвенцію, коли намагається обміняти цивільних українців на своїх військовополонених. РФ планувала використовувати депортованих українців для подальшого обміну.
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