З початку повномасштабного вторгнення Україна провела з Росією девʼять обмінів полоненими, - СБУ

Про це повідомляє СБУ.



Зазначається, що такого результату вдалося досягти завдяки системній роботі Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених.



Крім того, Служба безпеки наголосила, що ця робота потребує обробки та верифікації великих обсягів інформації, тому для цього функціонують відповідні гарячі лінії, а також електронна скринька.



"Будь ласка, повідомляйте нам, якщо у вас є інформація про факт незаконного позбавлення волі наших громадян або потрапляння їх у полон. Ми обов’язково опрацюємо ці дані, які допоможуть врятувати життя наших співвітчизників", - йдеться в дописі.

Міністерка реінтеграції Ірина Верещук зазначила, що Росія порушує Женевську конвенцію, коли намагається обміняти цивільних українців на своїх військовополонених. РФ планувала використовувати депортованих українців для подальшого обміну.