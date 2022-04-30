Росія порушує Женевську конвенцію - намагається обміняти цивільних українців на своїх військовополонених, - Верещук

Про це повідомила віцепрем'єрка - міністерка реінтеграції Ірина Верещук в коментарі BBC.

За її словами, у РФ перебувають понад тисяча заручників, зокрема майже 500 жінок.

"Ми знаємо, що вони перебувають у в’язницях та слідчих ізоляторах Курська, Брянська, Рязані, Ростова… Жінок ми дістаємо мало не плоскогубцями", - заявила вона.



Верещук повідомила, що Росія намагалася обміняти українських цивільних на російських військовополонених. Це заборонено Женевською конвенцією.

РФ планувала використовувати депортованих українців для подальшого обміну.

За словами Верещук, під час останнього обміну до України повернули дев’ять цивільних із тяжкими травмами, зокрема з ампутованими кінцівками та слідами тортур.

28 квітня відбувся шостий обмін полоненими, під час якого з російського полону звільнили 33 військовослужбовця та 12 цивільних українців.