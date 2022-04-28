З полону РФ у межах обміну звільнили 45 українців, - Верещук
У четвер, 28 квітня, відбувся обмін полоненими, під час якого з російського полону звільнили 33 військовослужбовця та 12 цивільних українців
Про це повідомила у Facebook віцепрем'єрміністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні звільнили з російського полону 45 наших людей. 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранені). Також повертаємо додому 12 наших цивільних", - написала Верещук.
Раніше Україна повернула з полону пілота Су-25 Романа Василюка, якого росіяни збили на Донеччині.
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