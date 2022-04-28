З полону РФ у межах обміну звільнили 45 українців, - Верещук

Про це повідомила у Facebook віцепрем'єрміністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



"Відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні звільнили з російського полону 45 наших людей. 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранені). Також повертаємо додому 12 наших цивільних", - написала Верещук.

