З початку повномасштабної війни до Болгарії прибули понад 180 тис. біженців з України
З 24 лютого до Болгарії в'їхали 188 тисяч українських біженців. З них 88 тисяч вирішили залишитись у країні
Про це повідомляє Seenews з посиланням на голову групи з врегулювання кризи біженців у Болгарії Валерія Рачева.
За його словами Болгарія зможе прийняти близько 200 тисяч українських біженців. Наприкінці травня уряд зосередиться на інтеграції українських біженців, які залишаються в країні.
Видання зазначає, що цього тижня уряд почне виплачувати загалом 15 млн левів (8,3 млн доларів/7,7 млн євро) власникам готелів, які приймають українських біженців.
Раніше міністерство регіонального розвитку країни повідомляло, що уряд перенаправить понад 60 мільйонів левів (гроші ЄС) на підтримку місцевої влади в роботі з українськими біженцями, які в'їжджають до країни. За оцінками ЄС, у 2022 і наступному році буде потрібно близько 10 мільярдів євро (11 мільярдів доларів) для подолання кризи біженців у Європі.
Нагадаємо, 11 квітня ми повідомляли, що українських біженців, які розміщені у курортних містах Болгарії, попросять виселитись з готелів. Програма, яка зараз дії у країні, дозволяє українським біженцям безкоштовно проживати та харчуватися у готелі до 31 травня.
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