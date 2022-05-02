З початку повномасштабної війни до України надіслали понад 4 тонн гуманітарних вантажів на суму майже 6 млрд грн, - МОЗ

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я у facebook.



"Українських лікарів підтримує чи не увесь цивілізований світ. Медичну гуманітарну допомогу вже розподілено для забезпечення функціонування українських лікарень", - йдеться у повідомленні.



Допомогу надсилали країни, благодійні організації, іноземний та український бізнес і медичні заклади. Вони забезпечили Україну ліками, медичним обладнанням, інструментами та транспортом. Також надіслали бронежилети і каски для медичних працівників.



У лікарнях України окупанти нищать обладнання, змушують медиків лікувати росіян і не дозволяють їм евакуюватися. Про це повідомила розвідка.

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