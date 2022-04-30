Україна отримала 150 тис. доз вакцини проти гепатиту В від ЮНІСЕФ
Україна отримала партію з 150 тис. доз вакцини проти гепатиту B
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я на Facebook.
Повідомляється, що дитячий фонд ООН UNICEF Ukraine доставив 150 тисяч доз вакцини проти гепатиту В.
В першу чергу вакцину доставлять в пологові будинки.
Відзначимо, вакцина проти гепатиту В - перша, яку отримує дитина. Щеплення роблять протягом 24 годин після народження. Воно вкрай важливе, оскільки малюки до одного року найбільш уразливі до гепатиту В, який в цьому віці в 90% випадків призводить до невиліковної хвороби.
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