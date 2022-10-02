З початку повномасштабної війни Україна повернула з російського полону 808 людей
З початку повномасштабного російського вторгнення Україна здійснила 24 обміни та повернула з полону 808 людей
Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у facebook.
"Станом на сьогодні вже проведено 24 обміни, 808 осіб повернуто з російського полону
Дуже важливо, щоби люди, які сьогодні розшукають своїх родичів та друзів, по-перше, мали чітку інформацію і знали, куди звертатися, і по-друге, щоб суспільство знало, що відбувається зі звільненими полоненими", - написала Маляр.
Вона додала, що ще на початку широкомасштабного вторгнення постановою Кабміну був створений координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"На сьогодні штабом проведено 380 особистих прийомів – людей, які шукали своїх безвісти зниклих родичів, та понад 3000 консультацій телефоном – усе це активна щоденна робота. Також штабом опрацьовано більше ніж 6000 запитів про статус особи. Це запити родичів, які шукають своїх безвісти зниклих членів родин військовослужбовців", - зазначила Маляр.
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У середу, 21 вересня, в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України
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