Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у facebook.

"Станом на сьогодні вже проведено 24 обміни, 808 осіб повернуто з російського полону

Дуже важливо, щоби люди, які сьогодні розшукають своїх родичів та друзів, по-перше, мали чітку інформацію і знали, куди звертатися, і по-друге, щоб суспільство знало, що відбувається зі звільненими полоненими", - написала Маляр.

Вона додала, що ще на початку широкомасштабного вторгнення постановою Кабміну був створений координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"На сьогодні штабом проведено 380 особистих прийомів – людей, які шукали своїх безвісти зниклих родичів, та понад 3000 консультацій телефоном – усе це активна щоденна робота. Також штабом опрацьовано більше ніж 6000 запитів про статус особи. Це запити родичів, які шукають своїх безвісти зниклих членів родин військовослужбовців", - зазначила Маляр.

У середу, 21 вересня, в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України

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