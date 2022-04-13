З початку повномасштабної війни в Україні народилося більше 26,6 тис. немовлят, – Мін'юст

Про це повідомив Мін'юст у "Фейсбук".



"Від початку війни в Україні народилося більше 26 тисяч немовлят", – йдеться у повідомленні.



У міністерстві уточнили, що з 24 лютого по 9 квітня в Україні народилося 26 653 дитини.



"Найбільше - у Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях", – додали в Мін'юсті.

Нагадаємо, укладати шлюб із військовослужбовцем можна без його присутності.