З початку повномасштабної війни в Україні народилося більше 26,6 тис. немовлят, – Мін'юст
Понад 26,6 тисяч немовлят побачили світ в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії
Про це повідомив Мін'юст у "Фейсбук".
"Від початку війни в Україні народилося більше 26 тисяч немовлят", – йдеться у повідомленні.
У міністерстві уточнили, що з 24 лютого по 9 квітня в Україні народилося 26 653 дитини.
"Найбільше - у Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях", – додали в Мін'юсті.
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