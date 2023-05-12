Про це пише білоруське видання "Зеркало".

Журналісти видання проаналізували, що Лукашенко робив в аналогічні дні минулих тижнів, і дійшли висновку, що нинішня ситуація з його зникненням виглядає аномальною. Наразі Лукашенко не з'являється на публіці вже три дні поспіль.

Зазвичай, за інформацією від видання, у середу Лукашенко відпочиває та не проводить ніякі публічні зустрічі. А ось четвер та п'ятниця — навпаки, дуже активні дні. Практично завжди у нього в цей час відбуваються різноманітні зустрічі з політиками, наради, поїздки та нагородження. Однак цього тижня у четвер та п'ятницю була повна тиша.

Так вони дійшли до висновку, що аномалії в розпорядку білоруського політика якраз почалися в травні, ще до поїздки в Москву на День Перемоги.

"Наприклад, якщо взяти середу, четвер і п'ятницю минулого тижня (3, 4 і 5 травня), то на сайті Лукашенка є інформація лише про один публічний захід - вручення державних нагород заслуженим діячам різних сфер 5 травня. Зазначимо, що вже тоді привертав до себе увагу осиплий голос політика - при тому, що зазвичай Лукашенко без особливих проблем проводить багатогодинні зустрічі з журналістами", - йдеться у повідомлені.

Відомо, що за травень, крім заходів на 9 травня, політик провів лише два публічні заходи: нараду з актуальних питань забезпечення безпеки та правопорядку і заходи з охорони держкордону та вручення державних нагород заслуженим діячам різних сфер. Усі інші події на його сайті - це безліч привітань і підписань документів.

"Таким чином можна констатувати, що з початку травня Лукашенко за рідкісними винятками не з'являється на публіці. З чим саме це пов'язано і який зараз стан його здоров'я - невідомо, оскільки пресслужба питання ніяк не коментує", - зазначають журналісти.