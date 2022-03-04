З початку війни Росія поранила понад 840 дітей, - Данілов

Про це Данілов сказав в етері українського об'єднаного телебачення.



За словами Данілова, станом на 4 березня в Україні було зафіксовано більше ніж 840 випадків поранень у дітей.



"На сьогоднішній день більше ніж 840 дітей є, на жаль, пораненими у цій війні", - сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Президент Росії Володимир Путін хоче втягнути в війну проти України країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).