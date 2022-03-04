З початку війни Росія поранила понад 840 дітей, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що з початку війни російська армія поранила більше ніж 840 дітей
Про це Данілов сказав в етері українського об'єднаного телебачення.
За словами Данілова, станом на 4 березня в Україні було зафіксовано більше ніж 840 випадків поранень у дітей.
"На сьогоднішній день більше ніж 840 дітей є, на жаль, пораненими у цій війні", - сказав секретар РНБО Олексій Данілов.
- Президент Росії Володимир Путін хоче втягнути в війну проти України країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
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