З початку війни Україна підготувала для передачі Росії 1205 останків загиблих окупантів

Про це йдеться в матеріалі "Главкома".

"Станом на 1 грудня 2022 року українська сторона передала представникам РФ 814 тіл окупантів. 391 тіло залишається на зберіганні в морозильних камерах у визначених пунктах збору", – сказано у відповіді Міноборони на запит видання.

У відомстві додали, що зберігання трупів окупантів проводиться з дотриманням відповідних санітарних норм.