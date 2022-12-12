З початку війни Україна підготувала для передачі Росії 1205 останків загиблих окупантів
З них 1149 солдатів, котрі воювали у лавах Збройних сил, 34 бойовики так званої "ДНР", 16 найманців так званої "ЛНР" і шість "вагнерівців"
Про це йдеться в матеріалі "Главкома".
"Станом на 1 грудня 2022 року українська сторона передала представникам РФ 814 тіл окупантів. 391 тіло залишається на зберіганні в морозильних камерах у визначених пунктах збору", – сказано у відповіді Міноборони на запит видання.
У відомстві додали, що зберігання трупів окупантів проводиться з дотриманням відповідних санітарних норм.
- Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 620 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 94 760 рашистів.
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