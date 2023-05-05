Про це написав Петр Павел у твіттері.

"У лютому 2022 року Росія сильно вдарила по незламності народу України. У боротьбі їм від початку допомагає також чеська зброя. На знак поваги до героїзму українців я передав Володимиру Зеленському легендарний CZ 75 із серійним номером 22", – пише президент Чехії.