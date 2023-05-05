"З поваги до героїзму України": президент Чехії Петр Павел подарував Зеленському пістолет
5 травня під час візиту до Києва президент Чехії Петр Павел подарував українському колезі Володимиру Зеленському легендарний чеський пістолет CZ 75
Про це написав Петр Павел у твіттері.
"У лютому 2022 року Росія сильно вдарила по незламності народу України. У боротьбі їм від початку допомагає також чеська зброя. На знак поваги до героїзму українців я передав Володимиру Зеленському легендарний CZ 75 із серійним номером 22", – пише президент Чехії.
- 3 травня президент України Володимир Зеленський здійснив візит до столиці Фінляндії.
- 4 травня Володимир Зеленський прибув до Нідерландів.
- 5 травня президент України Володимир Зеленський прийняв міністра закордонних справ Королівства Бахрейн Абдуллатіфа бін Рашида Аз-Заяні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.3
Купівля 37.3Продаж 37.85
-
EUR
Купівля 40.93Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе