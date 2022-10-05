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З Путіним миру не буде: Порошенко у Британії закликав дати Україні більше зброї і членство в НАТО

5 жовтня, 2022 середа
16:48
війна з Росією Петро Порошенко

Петро Порошенко на Конференції правлячої Консервативної партії Великої Британії представив свою "Формулу Перемоги" над Путіним

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".

"Що нам потрібно? Більше зброї. Це інший тип війни – це війна безпілотників, авіації, засобів радіоелектронної боротьби, високоточних ракет великої дальності та артилерії. І Велика Британія демонструє лідерство в цьому", – зазначив Порошенко.

Він також наголосив на важливості посилення санкцій і повного ембарго на російські товари та сировину.

"Треба зупинити російський експорт по всьому світу. 80% російського експорту йде через комерційні судна, ми повинні прийняти принципове рішення і зупинити це. Третє – це "план Маршалла" щодо відбудови України", – вважає Порошенко.

Одним із головних пріоритетів п'ятий президент назвав швидке членство України в НАТО та ЄС.

"Зараз Україна є найбільш єврооптимістичною нацією у світі. 93% українців підтримують інтеграцію в ЄС. І 82% підтримують інтеграцію в НАТО", – повідомив Порошенко.  

"Чи є НАТО достатньо сильним, чи НАТО рятувало нас у 2014 році, чи є НАТО "парасолькою" для Європи згідно статті 5? Дайте собі відповідь. Зараз Україна - це "парасолька" для Європи від божевільного маніяка Путіна. Україна платить за це найвищу ціну. І я думаю, що Україна платить за право бути членом НАТО", - наголосив п'ятий президент.

"Я пишаюся тим, що я як президент разом зі своєю командою, яка за це голосувала, змінив українську Конституцію. І зараз Україна має стати членом НАТО в найкоротший термін", – закликав Петро Порошенко. 

"Тож найкоротший шлях до миру - це зброя, НАТО, "план Маршалла", санкції та депутінізація світу. З Путіним миру не буде. Потрібна депутінізація Європи і депутінізація Росії. Ми, українці, показуємо, як це робити", - наголосив Порошенко.

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