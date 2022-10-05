Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".

"Що нам потрібно? Більше зброї. Це інший тип війни – це війна безпілотників, авіації, засобів радіоелектронної боротьби, високоточних ракет великої дальності та артилерії. І Велика Британія демонструє лідерство в цьому", – зазначив Порошенко.

Він також наголосив на важливості посилення санкцій і повного ембарго на російські товари та сировину.

"Треба зупинити російський експорт по всьому світу. 80% російського експорту йде через комерційні судна, ми повинні прийняти принципове рішення і зупинити це. Третє – це "план Маршалла" щодо відбудови України", – вважає Порошенко.

Одним із головних пріоритетів п'ятий президент назвав швидке членство України в НАТО та ЄС.

"Зараз Україна є найбільш єврооптимістичною нацією у світі. 93% українців підтримують інтеграцію в ЄС. І 82% підтримують інтеграцію в НАТО", – повідомив Порошенко.

"Чи є НАТО достатньо сильним, чи НАТО рятувало нас у 2014 році, чи є НАТО "парасолькою" для Європи згідно статті 5? Дайте собі відповідь. Зараз Україна - це "парасолька" для Європи від божевільного маніяка Путіна. Україна платить за це найвищу ціну. І я думаю, що Україна платить за право бути членом НАТО", - наголосив п'ятий президент.

"Я пишаюся тим, що я як президент разом зі своєю командою, яка за це голосувала, змінив українську Конституцію. І зараз Україна має стати членом НАТО в найкоротший термін", – закликав Петро Порошенко.

"Тож найкоротший шлях до миру - це зброя, НАТО, "план Маршалла", санкції та депутінізація світу. З Путіним миру не буде. Потрібна депутінізація Європи і депутінізація Росії. Ми, українці, показуємо, як це робити", - наголосив Порошенко.

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