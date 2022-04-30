З російського полону повернули 14 українців, зокрема вагітну військову
Україна повернула з полону 14 людей в рамках обміну полоненими: 7 військових та 7 цивільних
Про це повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук у Telegram.
"Сьогодні обміняли полонених. Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних", - написала вона.
Віцепрем'єрка зазначила, що одна з військових жінок, яку обміняли, на п'ятому місяці вагітності.
- 28 квітня відбувся шостий обмін полоненими, під час якого з російського полону звільнили 33 військовослужбовця та 12 цивільних українців.
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