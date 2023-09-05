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Головна Здоров'я З середини вересня психотропні ліки в аптеках можна буде придбати лише з е-рецептом

З середини вересня психотропні ліки в аптеках можна буде придбати лише з е-рецептом

5 вересня, 2023 вiвторок
12:42
Здоров'я Доступні ліки

У середині вересня цього року набувають чинності зміни в законі "Про лікарські засоби", за якими психотропні ліки в аптеках можна буде придбати лише за наявності електронного рецепта в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ)

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Відповідні зміни передбачено, щоб запобігти неконтрольованому обігу наркотичних і психотропних препаратів. 

У міністерстві додали, що діятиме також паперовий рецепт. Але лише на територіях, де ведуться активні бойові дії, а також для призначення наркотичних лікарських засобів, які виготовляються в аптеці.

Призначення лікарем пільгових наркотичних ліків, відшкодування (часткове чи повне) в рамках програм місцевих бюджетів здійснюватиметься також за електронним рецептом. 

Для того, щоб виїхати за кордон з такими ліками, пацієнт має надати інформаційну довідку до е-рецепта з власним підписом та печаткою лікаря, яку він має надрукувати пацієнту.

"Цифровізація процесу спростить доступ до наркотичних (психотропних) ліків пацієнтам, які проходять складне лікування та потребують знеболення, адже тепер вони всі без обмежень зможуть отримувати рецепт на препарати знеболення у більш зручний спосіб", - заявляють у Мінохорони здоров'я.

Що відомо про е-рецепти для призначення психотропних ліків

Е-рецепти для призначення наркотичних (психотропних) ліків за власні кошти пацієнта лікарі почали використовувати з листопада 2022 року.

Наразі в ЕСОЗ сформовано понад 57 тис. е-рецептів на ліки цієї групи.

Раніше відпуск таких препаратів здійснювався за паперовим рецептурним бланком форми № 3. Це створювало певні труднощі для пацієнтів, які потребували тривалого лікування наркотичними ліками, адже термін дії такого типу рецепта становив 10 днів — отже, кожні 10 днів пацієнт має відвідувати заклад для того, щоб отримати ліки.

Електронний рецепт спрощує пацієнтам доступ до життєво важливих ліків, адже отримати повторний е-рецепт завжди можна дистанційно.

Мінохорони здоров'я нагадує, що виписати електронний рецепт на наркотичний (психотропний) лікарський засіб може лікар, який відповідає за лікування пацієнта. Це може бути як сімейний лікар, так і вузькопрофільний спеціаліст — хірург, онколог чи невролог.

Отримати ліки за е-рецептом можна в аптеці, яка має відповідну ліцензію на відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів. 

На сьогодні 100% аптек, які мають відповідну ліцензію, зареєстровані та працюють в ЕСОЗ.

Україна
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