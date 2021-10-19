З Сирії евакуювали українку з чотирма дітьми

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

Вона нагадала, що у 2017 році стало відомо, що у двох закритих таборах – Аль Холл і Родж – на території північно-східної Сирії ("Сирійського Курдистану") перебувають громадяни України. З кінця 2020 року Головне управління розвідки Міністерства оборони та МЗС почали проводити спеціальні операції з евакуації громадян України із Сирії.

"Сьогодні проведено 4-ту таку операцію, яка відбулась за допомогою почесного консула України в Ербілі доктора Фархана. Планується фінальна (5-та) операція з евакуації, після чого всі громадяни України будуть повністю евакуйовані з регіону північно-східної Сирії", - написала Маляр.

В Україну з Сирії сьогодні повернули п'ятьох українських громадян – жінку з чотирма дітьми.

За її словами, наразі в Сирії залишається 11 родин громадян України. Всі вони вивезені з табору Аль Холл, підготовлені до евакуації, але перебувають на карантині.