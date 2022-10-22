Про це він сказав в ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Кілька слів про Суровікіна. Ми знали, що це повний мерзотник, негідник, кат Сирії, м’ясник Алеппо, воєнний злочинець, який скоїв свої жахливі злочини в Сирії. І ось ми побачили цю людину наживо, він виступав на телебаченні, це було не інтерв’ю, він щось, рухаючи губами, із великими зусиллями читав написане йому по складах", - підкреслив Піонтковський.

Політолог також додав, що є хороша новина для всієї України - на чолі російської армії стоїть не лише негідник, але й клінічний ідіот.

"Це ціла популяція російських генералів - Шаманов, Гурульов, Дворніков чи Конюхов. З такими генералами Росія не може нічого протиставити Україні у військовому плані. Отож, перше непросте рішення Суровікіна – це відхід з Херсона, мабуть, вони прийняли це рішення, як неминуче, - зазначив Піонтковський.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що світ має допомогти Україні не лише захиститися від агресора, але й відбудуватися

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що застосування Росією ядерної зброї буде розцінюватися як акт ворожнечі проти людства

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb