Застосування Росією ядерної зброю буде актом ворожнечі проти людства, - прем'єр-міністр Японії Кішіда

Про це він заявив на 22 жовтня під час виступу в Австралії, цитує The New Indian Express.

"Погроза застосування ядерної зброї з боку Росії є серйозною загрозою миру та безпеці міжнародної спільноти та є абсолютно неприйнятною", - наголосив Кішіда.

Також він зазначив, що 77-річний період незастосування ядерної зброї "не повинен бути закінчений".

"Якби ядерну зброю коли-небудь було застосовано, це було б актом ворожнечі проти людства... Міжнародна спільнота ніколи не допустить такого акту", - наголосив Кішіда.

У травні наступного року Фуміо Кішіда повинен прийняти лідерів країн Великої сімки в Хіросімі. На неї 6 серпня 1945 року була скинута ядерна бомба США, унаслідок чого загинуло 140 тис. людей. За три дні після цього було завдано удару по місту Нагасакі.

19 жовтня стало відомо, що Велика Британія попередила Путіна про "серйозні наслідки", якщо він застосує ядерну зброю у війні проти України.