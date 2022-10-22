Застосування Росією ядерної зброю буде актом ворожнечі проти людства, - прем'єр-міністр Японії Кішіда
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що застосування Росією ядерної зброї буде розцінюватися як акт ворожнечі проти людства
Про це він заявив на 22 жовтня під час виступу в Австралії, цитує The New Indian Express.
"Погроза застосування ядерної зброї з боку Росії є серйозною загрозою миру та безпеці міжнародної спільноти та є абсолютно неприйнятною", - наголосив Кішіда.
Також він зазначив, що 77-річний період незастосування ядерної зброї "не повинен бути закінчений".
"Якби ядерну зброю коли-небудь було застосовано, це було б актом ворожнечі проти людства... Міжнародна спільнота ніколи не допустить такого акту", - наголосив Кішіда.
У травні наступного року Фуміо Кішіда повинен прийняти лідерів країн Великої сімки в Хіросімі. На неї 6 серпня 1945 року була скинута ядерна бомба США, унаслідок чого загинуло 140 тис. людей. За три дні після цього було завдано удару по місту Нагасакі.
- 19 жовтня стало відомо, що Велика Британія попередила Путіна про "серйозні наслідки", якщо він застосує ядерну зброю у війні проти України.
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