Британія попередила Путіна про "серйозні наслідки", якщо проти України застосують ядерну зброю
Велика Британія попередила президента РФ Путіна про "серйозні наслідки", якщо він застосує ядерну зброю у війні проти України
Про це інформує The Guardian з посиланням на Даунінг-стріт.
"Президент Володимир Путін зіткнеться з "серйозними наслідками", якщо застосує ядерну зброю у війні в Україні", - повідомили на Даунінг-стріт.
Видання пише, що міністр оборони Великобританії Бен Уоллес перебував у Вашингтоні для переговорів з американським колегою у той час, коли ширилися повідомлення про можливості російського президента підірвати ядерну боєголовку над Чорним морем.
"Ми чітко розуміємо з Путіним, що використання ядерної зброї призведе до тяжких наслідків. Я б відмовився від спекуляцій на цьому питанні. Я вважаю, що громадськість має бути запевнена в тому, що ми беремо провідну роль у цій сфері. Я вважаю, що було б помилкою втягуватися в спекуляції з цього приводу, а не зосереджуватися на тому, що ми бачимо день у день, а це безглуздий і варварський напад на мирне населення по всій Україні", - додали на Даунінг-стріт.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не збираються зволікати, якщо Росія вдасться до ядерного удару по Україні, й завдадуть удару в відповідь.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ризик використання ядерної зброї РФ проти України є низьким, однак Альянс готовий до різних сценаріїв.
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