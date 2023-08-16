Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

"Багато кому, зокрема і запорізькій обласній владі було все одно, що відбувається на територіях і що про це відомо по всій країні. Селище Степногірськ знаходиться на лінії розмежування. Майже щоденно "прильоти". Працівники поліції, я з ними спілкувався, не мають можливості примусово вивезти дітей. Лише за згодою батьків", - заявив він.

Лишенко додав, що батьки - люди різні, не хочуть вивозити своїх дітей, хочуть там залишатися, бо це їх дім і дітей вони не відпустять.

"Самі діти, особливо, якщо це підлітки і самі раді виїхати, але їх не відпускають. Примусово забрати, без відповідних рішень можливості немає. Потрібно змінити Сімейний кодекс або вилучати дітей у батьків через неналежне виконання батьківських обов'язків. Насправді процедура є, немає ухваленого політичного вольового рішення забирати у батьків дітей. Прирівняти такі випадки до залишення в небезпеці. Приїздіть, забирайте органи спецслужб разом з поліцією цих дітей і до дитбудинку, поки батьки не отямляться", - підсумував депутат.