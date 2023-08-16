З територій поблизу фронту на Запоріжжі батьки не хочуть вивозити дітей, а відповідного політичного рішення немає, - депутат
Процедура примусової евакуації дітей з-під обстрілів існує, немає ухваленого політичного вольового рішення забирати їх у батьків
Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.
"Багато кому, зокрема і запорізькій обласній владі було все одно, що відбувається на територіях і що про це відомо по всій країні. Селище Степногірськ знаходиться на лінії розмежування. Майже щоденно "прильоти". Працівники поліції, я з ними спілкувався, не мають можливості примусово вивезти дітей. Лише за згодою батьків", - заявив він.
Лишенко додав, що батьки - люди різні, не хочуть вивозити своїх дітей, хочуть там залишатися, бо це їх дім і дітей вони не відпустять.
"Самі діти, особливо, якщо це підлітки і самі раді виїхати, але їх не відпускають. Примусово забрати, без відповідних рішень можливості немає. Потрібно змінити Сімейний кодекс або вилучати дітей у батьків через неналежне виконання батьківських обов'язків. Насправді процедура є, немає ухваленого політичного вольового рішення забирати у батьків дітей. Прирівняти такі випадки до залишення в небезпеці. Приїздіть, забирайте органи спецслужб разом з поліцією цих дітей і до дитбудинку, поки батьки не отямляться", - підсумував депутат.
- 13 серпня очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що Рада оборони області вирішила звернутися до уряду щодо примусової евакуації родин з дітьми з лінії фронту.
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