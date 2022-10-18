З цієї війни українська нація вийде сильною і посяде гідне місце у колі цивілізованих народів, - військовий експерт Черник
Військовий експерт Петро Черник переконаний, що Україна після перемоги у війні проти Росії неодмінно долучиться до кола цивілізованих країн як прогресивна і сильна держава
Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо.
"В України ще дуже багато питань, які треба розв'язувати та над якими треба працювати. І досвід набувається нашими державцями у ході цієї війни методом спроб і помилок", - сказав Петро Черник.
Військовий експерт зазначив, що Україна неодмінно долучиться до кола цивілізованих країн як прогресивна і сильна держава.
"Я усвідомлюю, що з цієї війни переможна для нас українська нація вийде набагато сильнішою, прогресивнішою і такою нацією, яка в обов'язковому порядку заявить про своє достойне місце у колі цивілізованих народів. Але щоб цей момент настав, нам усім треба дуже сильно попрацювати кожному на своєму місці", - додав він.
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