"З цією владою світ не рахується, для світу цієї влади не існує": Княжицький про роль Зеленського у перемовинах США з РФ і партнерами щодо України

Про це він заявив у ефірі ток-шоу "Говорить Великий Львів" на Еспресо.TV.



"На жаль, від президента Зеленського нічого не залежить, тому що його в цих розмовах немає. Уже говорили про те, що Байден перед тим, як спілкуватися з Путіним, йому не телефонував, а потім зателефонував всім іншим керівникам держав, крім Зеленського, сьогодні він йому повідомить про якийсь результат. На жаль, ми обрали настільки некваліфіковану владу, що скільки б, ми себе не дурили і не крутили смішні шоу по телебаченню, очевидно, що з цією владою світ не рахується і для світу цієї влади не існує", - сказав Княжицький.



Він сказав, що його не цікавить, що говорить чи думає Володимир Зеленський.



"Мінські домовленості не так просто виконати, ми до кінця не розуміємо, того, що хоче Росія. Те, що РФ підіймає ставки серйозно і цих переговорах про щось говорить, а скоріше про те, що користаючись ситуацією, зробити так, щоб Україна відійшла до сфери впливу РФ. А самі Мінські домовленості непросто виконати, ми ж бачимо, що Путін зробив членами "Єдиної Росії" керівників тих терористичних організацій. Щоб їх виконати, треба провести вибори за українським законодавством. Це означає, що треба розпустити "ЛНР" та "ДНР". Ви уявляєте собі Путіна, який робить це? Вони ніколи не будуть цього робити, вони будуть підіймати це питання, спекулювати на ньому, шукати безліч різноманітних проблем", - заявив нардеп.



Княжицький додав, що все, що відбулося між Путіним і Байденом - це домовленість домовлятися.



"Вони почали розмову і сказали, що продовжать цю розмову далі. Про що буде ця розмова - українцям, на жаль, невідомо. Нас ніхто не ставить до відома, про що саме ця розмова. І це не будуть просто Мінські домовленості, бо що хоче Росія? Росія каже: "Ми не хочемо, щоб Україна 10 років вступала до НАТО?" А хто сказав, що нас туди хтось кликав? Очевидно, ми цього прагнемо і над цим працюємо, але таких обіцянок не було", - вважає нардеп.



На його думку, Росія хоче, щоб не було серйозної наступальної зброї не лише в Україні, а й на території Польщі.



"Це зовсім інша розмова. Росія хоче, щоб і Україну, і частину Східної Європи США погодились віддати їй, тобто знову поділити світ на дві частини. Очевидно, Україна як та частина, яка має відійти під вплив РФ має бути слабою. Для того, щоб на її політику можна було впливати завжди, коли захоче Росія", - підсумував Княжицький.





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