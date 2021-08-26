З України депортують хасида, який влаштував бійку в Умані: він отримав заборону в‘їзду на три роки
Поліцейські Умані склали на порушника-хасида адміністративний протокол, його вирішили повернути в Ізраїль
Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.
Зазначається, що 22 серпня на вулиці Пушкіна між прочанами стався конфлікт.
За даними поліції, 19-річний громадянин Ізраїлю влаштував бійку та завдав незначних тілесних ушкоджень своєму опоненту.
Поліцейські склали на правопорушника адміністративний протокол за статтею 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.
Крім того, спільно з працівниками міграційної служби Умані, було прийнято рішення про обмеження терміну перебування іноземця на території України та заборону в’їзду протягом трьох років.
- Нагадаємо, що громадянин Ізраїлю стріляв в Умані, одна людина в лікарні.
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