З України депортують хасида, який влаштував бійку в Умані: він отримав заборону в‘їзду на три роки

Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.

Зазначається, що 22 серпня на вулиці Пушкіна між прочанами стався конфлікт.



За даними поліції, 19-річний громадянин Ізраїлю влаштував бійку та завдав незначних тілесних ушкоджень своєму опоненту.

Поліцейські склали на правопорушника адміністративний протокол за статтею 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Крім того, спільно з працівниками міграційної служби Умані, було прийнято рішення про обмеження терміну перебування іноземця на території України та заборону в’їзду протягом трьох років.