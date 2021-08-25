Громадянин Ізраїлю стріляв в Умані, одна людина в лікарні

Про це повідомила поліція Черкаської області в Facebook.



Слідчі відкрили справу про хуліганство.



24 серпня до поліції надійшло повідомлення про конфлікт між чоловіками та стрілянину.



Внаслідок подій 38-річний житель Умані отримав травму. Його госпіталізували до центральної лікарні. Життю та здоров'ю чоловіка нічого не загрожує.



Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 33-річний громадянин Ізраїлю, який проживає в Умані. Його затримали.



Зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.



Вирішується питання про оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу.

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