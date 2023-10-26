У Бериславі 25 жовтня росіяни вбили чоловіка та хлопчика

Про це повідомив голова Бериславської РВА Володимир Літвінов в етері телеканалу "Еспресо".

"Увечері стався мінометний обстріл міста Берислава. Під нього потрапила родина з 13-річним хлопцем. На жаль, підліток загинув на місці", - повідомив Літвінов.

Російські окупанти з вечора, 24 жовтня, випустили по території Херсонської області 13 керованих авіабомб. На ранок через ворожу атаку у Бериславі загинув місцевий житель. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, близько 07:20 ворог скинув керовану авіабомбу на житловий квартал Берислава.

Окупанти поцілили у будинок. Смертельні поранення від удару отримав 42-річний чоловік.

Також напередодні очільник ОВА повідомив, що цієї ночі окупанти завдавали ударів різними видами озброєння.

"Після 22 години ворог випустив 13 керованих бомб. На місці одного з прильотів триває рятувальна операція. Ймовірно, під завалами люди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу у Херсонській області було зафіксовано 35 керованих авіабомб. Також окупанти завдали ударів ракетами та безпілотниками.