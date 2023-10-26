У Бериславі 25 жовтня росіяни вбили чоловіка та хлопчика
Увечері 25 жовтня, внаслідок ворожого обстрілу міста Берислав Херсонської області у житловому будинку загинув 13-річний підліток
Про це повідомив голова Бериславської РВА Володимир Літвінов в етері телеканалу "Еспресо".
"Увечері стався мінометний обстріл міста Берислава. Під нього потрапила родина з 13-річним хлопцем. На жаль, підліток загинув на місці", - повідомив Літвінов.
Російські окупанти з вечора, 24 жовтня, випустили по території Херсонської області 13 керованих авіабомб. На ранок через ворожу атаку у Бериславі загинув місцевий житель. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, близько 07:20 ворог скинув керовану авіабомбу на житловий квартал Берислава.
Окупанти поцілили у будинок. Смертельні поранення від удару отримав 42-річний чоловік.
Також напередодні очільник ОВА повідомив, що цієї ночі окупанти завдавали ударів різними видами озброєння.
"Після 22 години ворог випустив 13 керованих бомб. На місці одного з прильотів триває рятувальна операція. Ймовірно, під завалами люди", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за добу у Херсонській області було зафіксовано 35 керованих авіабомб. Також окупанти завдали ударів ракетами та безпілотниками.
- Вночі проти вівторка, 24 жовтня, росіяни обстріляли Білозерку Херсонської області. Через влучання снаряда у приватний будинок постраждала сім'я з чотирьох людей, у тому числі дитина. На ранок окупанти атакували й село Козацьке, де поранили двох жінок.
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