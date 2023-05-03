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Головна Спорт З відеогри FIFA 23 прибрали перфоманс російського футболіста Мостового, якого зобразили царем

З відеогри FIFA 23 прибрали перфоманс російського футболіста Мостового, якого зобразили царем

3 травня, 2023 середа
17:50
Спорт Перфоманс російського футболіста Олександра Мостового, якого зобразили царем

Компанія EA Sports прибрала перфоманс російського футболіста Олександра Мостового, якого зобразили царем

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У відеогрі FIFA 23 був представлений набір Олександра Мостового. Придбавши його - можна було вивісити на своєму стадіоні банер з російським ексфутболістом, якого зобразили, як царя.

Тепер у футбольному симуляторі немає цього набору перфомансів, зате з'явився пак з колумбійцем Кордобою.

Набір Мостового пробув у грі близько тижня.

Росія
футбол
кіберспорт
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