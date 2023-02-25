З військово-лікарських комісій приберуть непотрібну бюрократію, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій. Експертна група спільно з Міноборони, МОЗ, Мінцифри, Мінветеранів представила свої напрацювання для розв’язання проблем у цій сфері. Наша мета — автоматизація та діджиталізація всіх процесів. Військові мають отримати належний та швидкий сервіс із відповідним рівнем обслуговування та поваги", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр-міністр окремо виділив довідки про обставини поранення.

"Окремо приділили увагу отриманню довідки про обставини поранення з військової частини. Дав завдання напрацювати зміни, які зроблять цю послугу в цифровому форматі. Також доручив опрацювати можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого "військового ЦНАПу". Процес проходження комісій повинен стати людиноорієнтованим. Це стосується не лише військово-лікарської, але й медико-соціальної експертної комісії", - йдеться у повідомленні.