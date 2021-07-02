Із Запоріжжя до Відня відкрили перший прямий авіарейс

Про це повідомляє ЦТС.



Перший переліт був виконаний 2 липня,



Маршрут запускається вперше і польоти будуть тричі на тиждень.

З Відня рейси будуть виконуватися по понеділках, середах і п’ятницях, виліт о 22:50, приліт о 02:00. У зворотному напрямку рейси будуть здійснюватися у ці ж дні тижня, виліт о 4:30, приліт до Відня о 5:50.