Із Запоріжжя до Відня відкрили перший прямий авіарейс
Авіакомпанія Austrian Airlines відкрила прямі рейси з Відня до Запоріжжя
Про це повідомляє ЦТС.
Перший переліт був виконаний 2 липня,
Маршрут запускається вперше і польоти будуть тричі на тиждень.
З Відня рейси будуть виконуватися по понеділках, середах і п’ятницях, виліт о 22:50, приліт о 02:00. У зворотному напрямку рейси будуть здійснюватися у ці ж дні тижня, виліт о 4:30, приліт до Відня о 5:50.
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