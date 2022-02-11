З заводу Укроборонпрома вкрали обладнання для літаків, якими найбільше озброєна РФ

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.



"У ніч з 8 на 9 лютого 2022 року з одного з цехів АТ "Київський завод "РАДАР" невстановленими особами викрадено окремі блоки радіоелектронного обладнання, яке використовується в літаках сімейства "СУ", найбільше яких є на озброєнні в РФ", - йдеться у повідомленні.



Сума збитків для підприємства поки невідома. В Укроборонпромі кажуть, що крадіжка планувалася детально і заздалегідь.



"Варто зазначити, що злочинці ретельно готували крадіжку та вчинили незважаючи на посилені підприємством заходи з технічної захищеності", - передає пресслужба.



За фактом крадіжки розпочали кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування.



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