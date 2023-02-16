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З життя політичних повій

Ігор Гулик
16 лютого, 2023 четвер
20:09
Погляд Ігор Гулик

Заради сумнівного успіху Сільвіо Берлусконі не зупиниться й перед камінг-аутом…

Учора суд у Мілані виправдав колишнього прем’єр-міністра Сільвіо Берлусконі за звинуваченнями у підкупі свідків у справі про проституцію неповнолітніх у 2013 році. "Лоро" (так називають Берлусконі люди з його оточення, і до, слова, це назва кінострічки Паоло Соррентіно та Тоні Сервілло про динозавра італійської політики) звинувачували в оплаті за секс з 17-річною марокканською танцівницею нічного клубу. Берлусконі виправдали у цій справі через відсутність доказів того, що він знав, що платить неповнолітній. Звинувачення у підкупі свідків з'явилося пізніше.

Вже й не знаю, що впливає на поведінку лідера Forza Italia: його політична практика на побутове життя, чи навпаки – стиль "клубного мачо" на політичні жести. Мабуть, тут можемо говорити про симбіоз. Єдине, що можна сказати достеменно, так це те, що популісти, старіючи, втрачаючи колишній шарм та креатив, починають скидатися на повій, причому не найвищого ґатунку.

Вже й не знаю, що впливає на поведінку лідера Forza Italia: його політична практика на побутове життя, чи навпаки – стиль "клубного мачо" на політичні жести. Мабуть, тут можемо говорити про симбіоз

Я, звісно, не можу стверджувати достеменно, що на бурхливих вечірках у стилі "бунго-бунго", які так полюбляє 86-річний фарбований італійський лис, рікою лився російський алкоголь. Але те, що Сільвіо дуже цінує увагу "Владіміра" (Путіна.Авт.) – безсумнівно. У жовтні минулого року він хизувався тим, що російський дід "на мій день народження прислав мені двадцять пляшок горілки й дуже милого листа. Я відповів пляшками Ламбруско і не менш милим листом. Мене він оголосив першим з п'яти своїх справжніх друзів".

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Тоді ж, мабуть, на прохання друга з Москви ("людини миру", - за трактуванням італійського популіста), Сільвіо заговорив про можливість "перемир'я", доволі дивного з огляду на формат. Мовляв, Україна могла б погодитися на припинення бойових дій в обмін на "сотні мільярдів доларів на відбудову зруйнованих війною міст" від Заходу, але за умови припинення західної допомоги зброєю. Зауважте, — про жодні репарації, тим паче про відповідальність агресора Берлусконі не сказав.

І ось знову. На саміті ЄС у Брюсселі "Лоро" заявив, що якби він все ще був прем'єр-міністром, то не зустрівся із Зеленським. Далі, вже у Ломбардії, Сільвіо сказав, що причиною війни в Україні є "атаки" Києва двох регіонів на сході. "Ось чому я оцінюю поведінку цього пана дуже, дуже негативно", - сказав він.

Лідер Forza Italia прагне за нагоди та без штрикнути чинну прем'єрку Джорджію Мелані за її прихильність українській справі. Робить він це настільки необачно, що починає шкодити своїм же однопартійцям, які, до слова, входять в урядову коаліцію. Тому, почувши, що перегнув палицю, Берлусконі, не кліпнувши оком, спростував самого себе

І питання не в тому, що лідер Forza Italia прагне за нагоди та без штрикнути чинну прем'єрку Джорджію Мелані за її прихильність українській справі. Робить він це настільки необачно, що починає шкодити своїм же однопартійцям, які, до слова, входять в урядову коаліцію. Тому, почувши, що перегнув палицю, Берлусконі, не кліпнувши оком, спростував самого себе: "Гляньмо на факти. Ми завжди підтримували український народ, ми завжди голосували в Італії та в Європі без вагань і сумнівів, щоб підтримати Україну, надсилаючи фінансування та зброю… Я завжди був і є на боці українського народу та миру".

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Утім, словам популіста і політичної повії не варто довіряти. Козиряючи "своїм планом Маршалла" та б'ючи себе у груди, коли  йдеться про підтримку України, він тримає ніс за вітром. Австрійський воєнний аналітик Том Купер в одному з останніх своїх звітів про ситуацію з війною в Україні поскаржився на реальний булінг своїх дописів з боку "італійських інтелектуалів". Тож Берлусконі розуміє, що може продавати пацифістські (на шкоду Україні) ідеї не тільки середньому класові Італії, але й розраховувати на лідерів громадської думки з лівацько-професорського середовища.

"Лоро" не втратив навичок маклера з нерухомості, яким був до початку політичної кар'єри. Він також вміло спекулює на спадщині Муссоліні, засуджуючи "расистські закони" як найбільшу помилку Беніто, і водночас стверджуючи, що "у багатьох речах він чинив правильно"

Він це уміє, — мусимо визнати. "Лоро" не втратив навичок маклера з нерухомості, яким був до початку політичної кар'єри. Він також вміло спекулює на спадщині Муссоліні, засуджуючи "расистські закони" як найбільшу помилку Беніто, і водночас стверджуючи, що "у багатьох речах він чинив правильно". Йому не чужі й неомарксистські ідеї, тяглість яких можна зрозуміти, пильніше придивившись до італійських реалій після завершення Другої світової війни.

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Заради політичного довголіття та утримання при владі персонажі на кшталт Берлусконі готові на все. Колись Путін, розводячись про політичну практику "Лоро" і критику на адресу "любого друга", заявив слухачам на Валдаї: "А ось був би Берлусконі гомосексуалістом, його і пальцем не чіпали б". Заради сумнівного успіху Сільвіо не зупиниться й перед камінг-аутом…

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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