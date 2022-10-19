Старий хитрий лис італійської політики Сільвіо Берлусконі повернувся у парламент країни. І одразу ж відзначився тим, що цілком у стилі популіста розповів про "примирення" Апеннін з російським диктатором. Хоча, утім, особливого загострення відносин Рима та Москви й не було.

Отже, "Російські міністри вже неодноразово говорили, що ми воюємо з ними, тому що постачаємо зброю і фінанси в Україну. Я не можу особисто висловити свою думку, бо якщо вона потрапить до преси, то це буде катастрофа, але я дуже, дуже, дуже переживаю. Я трохи відновив відносини з президентом Путіним", – свідчить аудіозапис слів Берлусконі, який оприлюднила агенція LaPresse.

"На мій день народження він (Путін. – Авт.) прислав мені двадцять пляшок горілки й дуже милого листа. Я відповів пляшками Ламбруско і не менш милим листом. Мене він оголосив першим з п'яти своїх справжніх друзів", – додав він.

Я колись писав про те, що для розуміння стилі Берлусконі як політика варто переглянути фільм режисерів Паоло Соррентіно та Тоні Сервілло "Лоро". Там фарбований лис, мільярдер, власник телеканалів і футбольних клубів постає у всій красі

Сказано це було у вузькому колі однодумців з Forza Italia – правої популістської партії, яку очолює Берлусконі, і яка вже майже три десятки літ не сходить з політичного виднокола Італійської Республіки, час від часу міняючи статус керівної на опозиційний.

І, видається, Берлусконі розговорився не без відповідної дози алкоголю – того незамінного чинника, який допомагає йому налагоджувати стосунки з кремлівським дідом.

Я колись писав про те, що для розуміння стилі Берлусконі як політика варто переглянути фільм режисерів Паоло Соррентіно та Тоні Сервілло "Лоро". Там фарбований лис, мільярдер, власник телеканалів і футбольних клубів постає у всій красі. То головне – не у сценах валтасарових гостин і вечірок, які так полюбляє старий ловелас. Автори фільму зуміли вловити суть: у політиці Сільвіо продовжив те, з чого починав: він у багатьох моментах калькує стиль маклера з нерухомості, який будь-якими шляхами "продає" помешкання (читай – ідеї) для виборців. Причому продає на грані фолу. На Апеннінах навряд чи хтось візьметься порахувати достеменне число кримінальних справ, порушених проти Берлусконі, але його негаразди із законом завжди перекривалися харизмою, грошима та медійним впливом стовпа італійської політики. Якось, знущаючись з опонентів, які звинувачували його в економічному профанстві, Сільвіо кинув репліку: "Тільки подумайте, в Італії мене витісняють на загумінок, а тим часом Володимир Путін сказав, що готовий надати мені громадянство і призначити очільником російського міністерства економіки".

Мені видається, що Сільвіо був взірцем для раннього Путіна – у його фотосесіях з оголеним торсом, польотами зі стерхами та інших екзотичних випадках. З іншого боку, Берлусконі, мабуть, потай плекає мрію про всесильність кремлівського господаря

Милий друг з Кремля відповів з цього приводу (правда, не горілкою): "Берлусконі судять за те, що він живе з жінками. Якби він був гомосексуалістом, його б пальцем ніхто не зачепив", - резюмував він на одному із засідань Валдайського клубу.

Відверто кажучи, мені видається, що Сільвіо був взірцем для раннього Путіна – у його фотосесіях з оголеним торсом, польотами зі стерхами та інших екзотичних випадках. З іншого боку, Берлусконі, мабуть, потай плекає мрію про всесильність кремлівського господаря. У всякому випадку, попри популістську "легкість", йому не чужі авторитарні замашки, до прикладу італійського дуче. "Звісно, уряд тих часів (диктатури Беніто Муссоліні. – Авт.), остерігаючись, що потуга Німеччини може спричинити її тотальну перемогу, вирішив, що краще вступити у союз з гітлерівською Німеччиною, ніж протистояти їй", - заявив Берлусконі 2013 року у Мілані. – Расистські закони були найбільшою помилкою Муссоліні як лідера, який у багатьох речах чинив правильно".

Я не знаю, як поведеться італійський суперпопуліст зараз, але його бачення ситуації війни Росії проти України наштовхує на думку, що ця траєкторія буде небезпечною. Принаймні, його план, озвучений ще у травні, не надихає на оптимізм. "Миру потрібно досягнути якомога швидше. Я вважаю, що об'єднана Європа повинна зробити пропозицію миру, намагатись переконати українців прийняти вимоги Путіна", - сказав тоді Берлусконі. І ось тепер – заяви про "примирення" через алкогольні подарунки.

Є, однак, значні сподівання, що похмілля виявиться важким.

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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