За 14 червня з Луганщини евакуювали 52 людини
Упродовж 14 червня з Луганщини до безпечніших регіонів евакуювали 52 мешканців Привілля та Лисичанська
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Люди розуміють, що можуть опинитися в пасці росіян, як в Сєверодонецьку. Тому готові виїжджати до безпечних регіонів України", - зазначив він.
Сергій Гайдай зауважив, що до майже зруйнованого Привілля з кожним днем усе важче й важче діставатися. Проте волонтери, поліцейські й рятувальники роблять усе можливе для порятунку мешканців Луганщини.
"Вчора друге життя отримали ще 52 людини. Це мешканці Лисичанська та Привілля", - наголосив очільник ОВА.
- 14 червня На Луганщині окупанти обстріляли 35 будинків, об'єднання "Азот", райони Склозаводу й Донсоди, є багато поранених
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