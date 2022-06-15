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За 14 червня з Луганщини евакуювали 52 людини

15 червня, 2022 середа
08:53
війна з Росією евакуація гумкоридор

Упродовж 14 червня з Луганщини до безпечніших регіонів евакуювали 52 мешканців Привілля та Лисичанська

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Люди розуміють, що можуть опинитися в пасці росіян, як в Сєверодонецьку. Тому готові виїжджати до безпечних регіонів України", - зазначив він.

Сергій Гайдай зауважив, що до майже зруйнованого Привілля з кожним днем усе важче й важче діставатися. Проте волонтери, поліцейські й рятувальники роблять усе можливе для порятунку мешканців Луганщини.

"Вчора друге життя отримали ще 52 людини. Це мешканці Лисичанська та Привілля", - наголосив очільник ОВА.

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