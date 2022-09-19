За 18 вересня на Донеччині від рук окупантів загинули троє мирних жителів

Про це він повідомив у своєму телеграмі.

Загиблі проживали в населених пунктах Торецьке, Ягідне та Богородичне.

Всьго від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинула 861 людина, поранено - 2161. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, точна кількість яких не встановлена.

18 вересня російські окупанти вночі обстріляли Родинське Донецької області, двоє людей було поранено.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb