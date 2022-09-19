За 18 вересня на Донеччині від рук окупантів загинули троє мирних жителів
Голова ОДА Павло Кириленко повідомив, що на Донеччині загинуло троє мирних жителів, ще восьмеро зазнали поранень
Про це він повідомив у своєму телеграмі.
Загиблі проживали в населених пунктах Торецьке, Ягідне та Богородичне.
Всьго від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинула 861 людина, поранено - 2161. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, точна кількість яких не встановлена.
- 18 вересня російські окупанти вночі обстріляли Родинське Донецької області, двоє людей було поранено.
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