На Донеччині окупанти випустили 6 ракет по Родинському: дві людини отримали поранення
Російські окупанти вночі обстріляли Родинське Донецької області. Пошкоджено житлові будинки, двоє мешканців знаходяться у лікарні з пораненнями
Про це повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін у телеграмі
"Минулої ночі зазнало обстрілів місто Родинське. Орієнтовно 6 ракет системи С-300 влучили у районі залізничної станції та вулиці Шахтарської Слави", - пише Требушкін.
Повідомляється, що дві людини отримали поранення і наразі перебувають у лікарні.
"Відомо про пошкоджений автомобіль, а також житлові будинки по вул. Залізнична та Маяковського. Масштаби руйнувань встановлюються", - додав Требушкін.
- Внаслідок обстрілів окупантами 18 вересня на Дніпропетровщині є значні руйнування інфраструктури, а також троє поранених.
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