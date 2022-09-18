Про це повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін у телеграмі

"Минулої ночі зазнало обстрілів місто Родинське. Орієнтовно 6 ракет системи С-300 влучили у районі залізничної станції та вулиці Шахтарської Слави", - пише Требушкін.

Повідомляється, що дві людини отримали поранення і наразі перебувають у лікарні.

"Відомо про пошкоджений автомобіль, а також житлові будинки по вул. Залізнична та Маяковського. Масштаби руйнувань встановлюються", - додав Требушкін.

Внаслідок обстрілів окупантами 18 вересня на Дніпропетровщині є значні руйнування інфраструктури, а також троє поранених.

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