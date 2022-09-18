У Дніпропетровській ОВА показали результати нічних обстрілів
Внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині є значні руйнування інфраструктури, а також троє поранених
Про це на телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
"Вночі росіяни тричі ударили по Нікопольському району - з "Градів" та важкої артилерії. Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків - 26 та 82 років" – зазначив Резніченко.
У місті пошкоджені кількадесят багатоповерхових та приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередач. Сталося загоряння на місцевому ринку. Вогнеборці полум’я уже загасили. Зачепило ворожим обстрілом і дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації.
У Марганецькій громаді минулося без постраждалих.
- Нагадаємо, 16 вересня на Дніпропетровщині внаслідок російського артобстрілу загинули двоє людей
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