English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Наука За 22 тис. світлових років від Землі: Hubble сфотографував кульове скупчення у сузір'ї Скорпіон

За 22 тис. світлових років від Землі: Hubble сфотографував кульове скупчення у сузір'ї Скорпіон

11 жовтня, 2022 вiвторок
06:19
Наука Телескоп Hubble

Космічний телескоп Hubble зафіксував кульове скупчення Terzan 1, яке розташоване на відстані близько 22 тис. світлових років від Землі

Таку світлину поширила пресслужба обсерваторії.

Зоряне скупчення Terzan 1 розташоване в сузір'ї Скорпіон.  Це одне з 11 кульових скупчень, які були відкриті турецько-вірменським астрономом Агопом Терзаном між 1966 і 1971 роками, коли він працював у Франції, переважно в Ліонській обсерваторії.

Таке скупчення є пов'язаною гравітацією групою зірок, що обертаються навколо галактичного центру, як єдиний супутник.

Водночас Terzan 1 є найближчим зоряним скупченням до ядра Чумацького Шляху серед усіх відомих. Відстань між ними становить 4200 світлових років.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

космос
Читайте також:
8 жовтня, 2022 субота
Путін передав через Ердогана свої вимоги до Заходу
10 жовтня, 2022 понедiлок
"Йди на": Тіна Кароль відповіла Собчак, яка назвала азовців нацистами
9 жовтня, 2022 неділя
Вибух на Кримському мосту організувала Україна, бомба була у вантажівці, - The New York Times
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.24
    Купівля 40.24
    Продаж 41.13
  • EUR
    Купівля 38.79
    Продаж 39.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
11 жовтня
07:07
Олександр Лукашенко (ліворуч) та Володимир Путін
В ISW оцінили ризики для України через спільне розгортання військ РФ та Білорусі
06:39
Запоріжжя
Росіяни зранку завдали ракетних ударів по інфраструктурі Запоріжжя
06:01
Оновлено
вибух в Джанкої
"Бавовна" у Джанкої. Вибух пролунав у вертолітній частині, є загиблі й поранені, - ЗМІ
05:41
Володимир Путін
Стратегія високих ставок Путіна є помилковою, а армія РФ виснажена, - британські спецслужби
05:27
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН відкинула пропозицію Росії щодо закритого голосування резолюції про осуд анексії РФ територій України
05:03
Ліз Трасс скликає зустріч лідерів НАТО для протидії терору Росії в Україні
04:43
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Швеція відмовляється залучати Росію до розслідувань витоку газу на "Північних потоках"
04:16
Уламки ракети, ППО
Forbes: Росія витратила на атаки по Україні 10 жовтня $400-700 млн
03:50
Лукашенко
Лукашенко перевів КДБ Білорусі у своє підпорядкування
03:28
"Воєнний злочин, винні будуть покарані": президент Євроради Мішель про удари РФ по цивільних українцях
03:26
Мілла Йовович
"Я спустошена руйнуванням і горем, які переживає зараз мій народ", - зірка Голлівуду Мілла Йовович про терор Росії в Україні
03:03
Леонід Невзлін
Путін починав з терактів у Москві і закінчує підривом Кримського мосту, - російський опозиціонер Невзлін
02:39
Загарбники знову обстріляли Миколаїв
На Півдні ЗСУ відбивали масовані обстріли окупантів та завдавали удари у відповідь
02:16
Росіяни завдали ракетних ударів по Київщині
Закликаємо до деескалації. Індія та Китай вперше розкритикували війну Росії в Україні
02:07
"Терор і компенсація військових невдач": керівництво ОБСЄ засудило удари РФ по Україні
01:57
Яїр Лапід
"Щирі співчуття родинам жертв": прем'єр Ізраїлю засудив масовані удари РФ по Україні
01:39
Міністерство фінансів України
На посади незалежних членів наглядових рад Приватбанку, Ощадбанку і Укрексімбанку оголосили конкурси
01:18
Реджеп Ердоган
Війна в Україні показала кризу сучасного світоустрою: його необхідно реформувати,  - Ердоган
00:51
Через теракти Росії в Україні 10 жовтня пшениця подорожчала на 5%, - Bloomberg
00:23
долар євро валюта обмін
Щомісяця €1,5 млрд. ЄС розробляє план підтримки України на 2023 рік, - Politico
00:17
Еспресо
Еспресо - серед рекомендованих центром при Мінкульті надійних джерел інформації
00:10
Патрульна поліція
На Київщині поліція посилює вечірні та нічні патрулювання
2022, понедiлок
10 жовтня
23:52
акція підтримки України у Відні
ArmUkraineNow: у світі люди масово виходять на акції підтримки України
23:45
Оновлено
Зеленський
Байден пообіцяв Зеленському надати Україні новітню ППО
23:39
Деніс Монастирський
Кількість загиблих від російських обстрілів зросла
23:30
Ллойд Остін
У Пентагоні повідомили подробиці наступного засідання у форматі "Рамштайн"
22:54
Чехія
РФ і НАТО ніколи не були такі близькі до військового зіткнення, як зараз, - глава Генштабу Чехії Ржека
22:28
ППО
Українські сили ППО збили 13 дронів Shahed і продовжують збивати нові, – Зеленський
22:22
Ракетні удари РФ
"Все відновимо. Це лише питання часу", – Зеленський про ранкові обстріли РФ
21:53
Північний потік-2
Німеччина почала розслідування щодо вибухів на "Північних потоках"
21:51
Ексклюзив
білоруські та російські військові
Якщо білоруси перетнуть кордон, то їх чекає багато сюрпризів і смерть, - заступник голови Рівненської облради Бучинський
21:37
Ексклюзив
Путін
Захід має передати ультиматум Путіну, він нікуди не подінеться, - Огризко
21:28
Ракетний удар
Залужний показав схему ракетних ударів РФ по території України
21:17
Петро Порошенко
Порошенко в ефірі GB News: український народ незламний, сповнений рішучості викинути Путіна геть з нашої землі
21:09
Олексій Данілов
"Жодних розмов про Україну без України": Данілов відреагував на ініціативу Туреччини щодо переговорів
21:01
Олексій Резніков
"Будьте сміливими, як українці": Резніков закликав світ визнати РФ терористичною країною
21:01
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ППО України вкотре продемонструвала свою ефективність. Колонка Сергія Згурця
20:46
Україна ЄС
У Євросоюзі запрацював сервіс з пошуку роботи для українських біженців
20:36
Джо Байден ООН
Ці атаки тільки більше спонукають США допомагати Україні. Байден відреагував на ракетний обстріл
20:30
OPINION
Юрій Бутусов
Якими можуть бути стратегія та цілі російського наступу?
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV