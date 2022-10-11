Таку світлину поширила пресслужба обсерваторії.

Зоряне скупчення Terzan 1 розташоване в сузір'ї Скорпіон. Це одне з 11 кульових скупчень, які були відкриті турецько-вірменським астрономом Агопом Терзаном між 1966 і 1971 роками, коли він працював у Франції, переважно в Ліонській обсерваторії.

Таке скупчення є пов'язаною гравітацією групою зірок, що обертаються навколо галактичного центру, як єдиний супутник.

Водночас Terzan 1 є найближчим зоряним скупченням до ядра Чумацького Шляху серед усіх відомих. Відстань між ними становить 4200 світлових років.

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