"За 2,5 години до початку": Кличко заявив, що його запросили на засідання РНБО, але він туди не піде

Про це він написав у Telegram.



"Мені зателефонували з Офісу президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО", - повідомив Кличко.



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.Він додав, що не зможе бути присутнім.



"Поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину", - пояснив Кличко.

Нагадаємо, що 16 серпня прокуратура проводила нові обшуки в КМДА через схеми на будівництві Подільського мосту

Крім того, мер Кличко заявив, що "Масові обшуки мають створити підґрунтя для призначення головою КМДА "зальотного ставленика".