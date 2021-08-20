"За 2,5 години до початку": Кличко заявив, що його запросили на засідання РНБО, але він туди не піде
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що його запросили на засідання РНБО
Про це він написав у Telegram.
"Мені зателефонували з Офісу президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО", - повідомив Кличко.
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.Він додав, що не зможе бути присутнім.
"Поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину", - пояснив Кличко.
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