Масові обшуки мають створити підґрунтя для призначення головою КМДА "зальотного ставленика", - Кличко

Про це він заявив у своєму відеозверненні 16 серпня.



Кличко наголосив, що масові обшуки, що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, які тривають вже кілька місяців, є системним тиском.



"Політично вмотивованим тиском на владу Києва. Ці дії спрямовані на дискредитацію столичної влади та мене особисто. Та на створення перешкод для втілення важливих для міста і киян проєктів. Робиться це з одною метою – спаплюжити мою репутацію та створити підґрунтя, щоб всупереч Конституції призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни", - заявив він.

Мер Києва нагадав, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку. Вироком суду, що вступить у законну силу.

"Бо зараз кричать про підозри, порушення, а потім все лусне, як мильна бульбашка! Хочу наголосити, що міська влада, попри всі перешкоди, працює. Ми продовжуємо ремонт доріг, об’єктів соціальної інфраструктури. Ми продовжуємо будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Хоч його і намагаються заблокувати численними обшуками по колу. Ми повинні відновити роботу Інспекції з паркування, яку зараз практично заблокували. І не допустити безладу з паркуванням на тротуарах та узбіччях доріг", – зазначив він.

Кличко додав, що всі документи, інформація щодо діяльності Інспекції – у відкритому доступі, і кияни можуть із нею ознайомитися.

"А через "Київ цифровий" ми максимально прибрали бюрократію в спілкуванні киян з чиновниками. Оформити штраф і забрати автівку зі штрафмайданчика можна дуже швидко і без перешкод. Всі процедури прозорі. Підкреслю. Я не дам знищити свою репутацію і справу, якою я займаюся багато років! Ми продовжимо змінювати Київ, змінювати країну!", – сказав він.

Нагадаємо, 8 липня правоохоронці провели слідчі дії в офісі Київавтодору. КМДА назвало це "політичним тиском". Служба безпеки України заявляє, що провела низку обшуків у комунальній корпорації "Київавтодор" в рамках справи про мільйонні схеми.

Згодом, співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в головному офісі “Київводоканалу”.

Потім, Державна фіскальна служба (ДФС) провела обшуки у Київзеленбуді у справі ухиленні від сплати податку на додану вартість (ПДВ) на суму 30 млн грн.

16 серпня правоохоронці знову провели обшуки. Цього разу у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації та низці компаній через розкрадання 4,5 млн грн коштів громади міста на будівництві Подільського мосту.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb