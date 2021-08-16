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Масові обшуки мають створити підґрунтя для призначення головою КМДА "зальотного ставленика", - Кличко

16 серпня, 2021 понедiлок
19:45
Суспільство Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що масові обшуки, які тривають вже кілька місяців, є системним тиском. А робиться це з одною метою, щоб створити підґрунтя для призначення головою КМДА "зальотного ставленика"

Про це він заявив у своєму відеозверненні 16 серпня.

Кличко наголосив, що масові обшуки, що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, які тривають вже кілька місяців, є системним тиском.

"Політично вмотивованим тиском на владу Києва. Ці дії спрямовані на дискредитацію столичної влади та мене особисто. Та на створення перешкод для втілення важливих для міста і киян проєктів. Робиться це з одною метою – спаплюжити мою репутацію та створити підґрунтя, щоб всупереч Конституції призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни", - заявив він.

Мер Києва нагадав, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку. Вироком суду, що вступить у законну силу.

"Бо зараз кричать про підозри, порушення, а потім все лусне, як мильна бульбашка! Хочу наголосити, що міська влада, попри всі перешкоди, працює. Ми продовжуємо ремонт доріг, об’єктів соціальної інфраструктури. Ми продовжуємо будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Хоч його і намагаються заблокувати численними обшуками по колу. Ми повинні відновити роботу Інспекції з паркування, яку зараз практично заблокували. І не допустити безладу з паркуванням на тротуарах та узбіччях доріг", – зазначив він.

Кличко додав, що всі документи, інформація щодо діяльності Інспекції – у відкритому доступі, і кияни можуть із нею ознайомитися.

"А через "Київ цифровий" ми максимально прибрали бюрократію в спілкуванні киян з чиновниками. Оформити штраф і забрати автівку зі штрафмайданчика можна дуже швидко і без перешкод. Всі процедури прозорі. Підкреслю. Я не дам знищити свою репутацію і справу, якою я займаюся багато років! Ми продовжимо змінювати Київ, змінювати країну!", – сказав він.

  • Нагадаємо, 8 липня правоохоронці провели слідчі дії в офісі Київавтодору. КМДА назвало це "політичним тиском". Служба безпеки України заявляє, що провела низку обшуків у комунальній корпорації "Київавтодор" в рамках справи про мільйонні схеми.
  • Згодом, співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в головному офісі “Київводоканалу”.
  • Потім, Державна фіскальна служба (ДФС) провела обшуки у Київзеленбуді у справі ухиленні від сплати податку на додану вартість (ПДВ) на суму 30 млн грн.
  • 16 серпня правоохоронці знову провели обшуки. Цього разу у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації та низці компаній через розкрадання 4,5 млн грн коштів громади міста на будівництві Подільського мосту.

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Віталій Кличко
скандал
КМДА
обшуки
Київ
новини Києва
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