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Головна Суспільство В офісі Київавтодору проводять обшук: КМДА називає це політичним тиском

В офісі Київавтодору проводять обшук: КМДА називає це політичним тиском

8 липня, 2021 четвер
12:52

Слідчі дії проходять 8 липня у приміщеннях департаменту транспортної інфраструктури КМДА та комунального підприємства Київавтодор

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

У КМДА повідомляють, що обшуки проходять на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду. При цьому чиновники нібито надали детективам ДБР та працівникам СБУ всі документи, які необхідні для повного розслідування провадження.

Служба безпеки факт проведення слідчих дій підтвердили, однак пообіцяли надати інформацію щодо обшуків пізніше.

Як зазначили у Департаменті транспортної інфраструктури, обшуки є продовженням політичного тиску на владу столиці. Чиновники стверджують, що справа стосується придбання Київавтодором машин для внесення рідких хлоридів. Закупівлі нібито проводилися за процедурою публічних закупівель.

У Департаменті транспортної інфраструктури запевняють, що діяльність Департаменту та підпорядкованих йому комунальних підприємств прозора, тож об’єктивна і неупереджена перевірка встановить істину.

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СБУ
КМДА
обшуки
Київавтодор
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