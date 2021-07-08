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Головна Суспільство Обшуки в Київавтодорі: СБУ заявила про мільйонні розкрадання на закупівлях спецтехніки

Обшуки в Київавтодорі: СБУ заявила про мільйонні розкрадання на закупівлях спецтехніки

8 липня, 2021 четвер
16:18
Суспільство Обшуки в Київавтодорі

Служба безпеки України заявляє, що провела низку обшуків у комунальній корпорації "Київавтодор" в рамках справи про мільйонні схеми

Про це передає пресслужба СБУ.

“Служба безпеки України задокументувала масштабне розкрадання бюджетних коштів посадовцями комунальної корпорації “Київавтодор”. За наявною інформацією, лише одна із закупівель цього підприємства завдала столичному бюджету збитки на понад 20 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що у жовтні-листопаді 2020 року КК “Київавтодор” провела закупівлю всесезонних машин для літнього та зимового утримання доріг. За результатами проведених тендерів компанія уклала договори з підпорядкованою їй комерційною структурою. Предмет договору - поставка 24 дорожніх комбінованих машин на загальну суму 141 млн грн.

За попередніми оцінками, закупівлю здійснено за значно завищеними цінами. 

“У такий спосіб лише цією закупівлею Київавтодор завдав збитки столичному бюджету на більше ніж 20 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, КК “Київавтодор”, в офісах комерційних структур та за місцями фактичного проживання фігурантів справи.

Зазначається, що вилучено фінансову документацію, електронні носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин привласнення бюджетних коштів.

  • Нагадаємо, 8 липня правоохоронці провели слідчі дії в офісі Київавтодору. КМДА назвало це "політичним тиском".

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гроші
СБУ
КМДА
обшуки
Київавтодор
Київ
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