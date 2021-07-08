ДБР провело обшуки в У "Київводоканалі"
Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в головному офісі “Київводоканалу”
Про це передає пресслужба “Київводоканалу”.
“Сьогодні, 8 липня, о 10:30 до головного офісу ПрАТ “АК “Київводоканал” прийшли з обшуками співробітники Державного Бюро Розслідувань (ДБР)”, - йдеться в повідомленні.
Слідчі дії пройшли відповідно до ухвали суду у справі щодо об'єктів будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.
- Нагадаємо, 8 липня правоохоронці провели слідчі дії в офісі Київавтодору. КМДА назвало це "політичним тиском". Служба безпеки України заявляє, що провела низку обшуків у комунальній корпорації "Київавтодор" в рамках справи про мільйонні схеми.
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