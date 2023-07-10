За 4 дні в Threads зареєструвалось 100 млн користувачів

Про це пише The Verge.

Видання нагадує, що за перші 2 години застосунок звантажило 2 млн користувачів. Окрім того, станом на четвер у Threads вже було опубліковано 95 млн постів та 190 млн лайків.

"Запуск набагато перевершив наші очікування", - заявив у п’ятницю генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

Компанія Meta зазначає, що не планує замінити застосунком Threads Twitter і не хоче спонукати користувачів публікувати новини. Мета застосунку - стати платформою для спілкування.

Для порівняння, станом на листопад минулого року, згідно з твітом Ілона Маска, Twitter мав близько 260 мільйонів монетизованих активних користувачів.