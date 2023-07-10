За 4 дні в Threads зареєструвалось 100 млн користувачів
За 4 дні до застосунку Instagram Threads доєдналося 100 млн користувачів - для порівняння, ChatGPT досяг цієї позначки за 2 місяці
Про це пише The Verge.
Видання нагадує, що за перші 2 години застосунок звантажило 2 млн користувачів. Окрім того, станом на четвер у Threads вже було опубліковано 95 млн постів та 190 млн лайків.
"Запуск набагато перевершив наші очікування", - заявив у п’ятницю генеральний директор Meta Марк Цукерберг.
Компанія Meta зазначає, що не планує замінити застосунком Threads Twitter і не хоче спонукати користувачів публікувати новини. Мета застосунку - стати платформою для спілкування.
Для порівняння, станом на листопад минулого року, згідно з твітом Ілона Маска, Twitter мав близько 260 мільйонів монетизованих активних користувачів.
- Компанія Meta у четвер, 6 липня, запустила свій аналог Twitter - застосунок Threads. За перші сім годин у ньому зареєструвалися понад 10 млн користувачів.
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